Twisted-Wonderland - La Maison Octavinelle

"Pauvres âmes en perdition ! " Depuis son arrivée à l'académie Night Raven, Yu s'efforce tant bien que mal de trouver sa place dans le monde singulier de Twisted Wonderland. A l'approche des examens finaux, il remarque qu'Ace, Deuce et Grimm affichent une confiance étonnante et négligent leurs révisions. Et lorsque les résultats tombent, c'est la stupeur : de nombreux élèves ont brillamment réussi toutes les épreuves. Yu découvre alors la supercherie : ils ont conclu un contrat avec Azul Ashengrotto... mais chacun sait qu'avec le gardien de la maison Octavinelle, rien n'est jamais offert sans contrepartie. Après les tumultes de Heartslabyul et Savanaclaw, retenez votre souffle et plongez dans les abysses d'un nouveau dortoir, inspiré d'Ursula et de La Petite Sirène ! Une édition collector pour le tome 1 incluant : - Le tome 1 - Le roman Octavinelle - Un coffret cartonné