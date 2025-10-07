Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Nuit - L’obscurité sous un jour nouveau

Bernard Farinelli, Franck Rollier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Tandis que nous dormons, une autre vie s'éveille. La nuit recèle une richesse insoupçonnée - paysages uniques, ballet des étoiles, faune discrète - que nos modes de vie et nos comportements mettent en péril : pollution lumineuse irraisonnée, prédations nocturnes diverses, attitudes consuméristes... Au fil des pages, Bernard Farinelli mène une réflexion mêlant écologie et approche sensible sur notre rapport personnel à la nuit. Il nous invite à explorer l'obscurité sous un jour nouveau, à travers un voyage sensoriel et naturaliste. Observer la biodiversité nocturne, contempler la Voie lactée, participer aux événements de découverte et de sensibilisation, sont autant d'expériences qui réenchantent notre rapport au monde et nous reconnectent à l'essentiel ; qui nous guident vers une relation apaisée et curieuse avec la nuit, pour pouvoir la respecter et la préserver. Sublimé par les illustrations naturalistes, douces et poétiques, de Franck Rollier, ce beau livre est une ode à la beauté de la nuit.

Par Bernard Farinelli, Franck Rollier
Chez Editions de Terran

|

Auteur

Bernard Farinelli, Franck Rollier

Editeur

Editions de Terran

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nuit - L’obscurité sous un jour nouveau par Bernard Farinelli, Franck Rollier

Commenter ce livre

 

Nuit - L’obscurité sous un jour nouveau

Bernard Farinelli, Franck Rollier

Paru le 07/10/2025

144 pages

Editions de Terran

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359812046
9782359812046
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.