Nuit - L’obscurité sous un jour nouveau

Tandis que nous dormons, une autre vie s'éveille. La nuit recèle une richesse insoupçonnée - paysages uniques, ballet des étoiles, faune discrète - que nos modes de vie et nos comportements mettent en péril : pollution lumineuse irraisonnée, prédations nocturnes diverses, attitudes consuméristes... Au fil des pages, Bernard Farinelli mène une réflexion mêlant écologie et approche sensible sur notre rapport personnel à la nuit. Il nous invite à explorer l'obscurité sous un jour nouveau, à travers un voyage sensoriel et naturaliste. Observer la biodiversité nocturne, contempler la Voie lactée, participer aux événements de découverte et de sensibilisation, sont autant d'expériences qui réenchantent notre rapport au monde et nous reconnectent à l'essentiel ; qui nous guident vers une relation apaisée et curieuse avec la nuit, pour pouvoir la respecter et la préserver. Sublimé par les illustrations naturalistes, douces et poétiques, de Franck Rollier, ce beau livre est une ode à la beauté de la nuit.