#Beaux livres

Hong Kong Vegan

Christine Wong

ActuaLitté
Découvrez Hong Kong - Cuisine végétale, un hommage vibrant à la cuisine traditionnelle hong-kongaise. Dans cet ouvrage, Christine Wong réinvente près de 90 recettes pour toutes les saisons et en version 100% végétales, tout en préservant les saveurs réconfortantes de cette cuisine. Des dumplings aux nouilles de riz, chaque plat est une invitation à explorer cette cuisine vibrante et colorée au goût unique. Magnifiquement illustré, ce livre offre une plongée dans la culture hong-kongaise : un véritable festin pour les yeux et les papilles ! Un incontournable pour celles et ceux qui souhaitent redécouvrir cette cuisine en version végétale, mais également pour tous les curieux de la cuisine asiatique !

Par Christine Wong
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Christine Wong

Editeur

Editions La Plage

Genre

Cuisine asiatique

Hong Kong Vegan

Christine Wong

Paru le 22/10/2025

288 pages

Editions La Plage

25,00 €

ActuaLitté
9782383385547
