#Essais

Les grandes routes de l'histoire de France

Emmanuel Hecht, Jean-Christophe Buisson

Des routes sinueuses de Provence aux chemins du littoral normand, un voyage unique à travers l'histoire de ces chemins arpentés depuis des siècles. Les routes ne sont pas seulement un moyen de circuler sur le territoire, elles ont une histoire. De la Préhistoire à nos jours, elles ont été les témoins privilégiés d'importants événements : invasions, guerres, révolutions, échanges culturels et commerciaux... Découvrez la route des Cathares, jalonnée de ses nombreux châteaux ; le Tro Breiz et le chemin de Compostelle, symboles de spiritualité et de pèlerinage millénaires... Sillonnez la France aux côtés de personnages célèbres, comme Napoléon, Jacques Coeur, Jeanne d'Arc ou Louis Pasteur, qui ont emprunté ces chemins pour changer le cours de l'Histoire. Un voyage fascinant à travers le temps et l'espace.

Chez Editions Gründ

Ouvrages généraux

Paru le 13/11/2025

223 pages

35,00 €

9782324030796
