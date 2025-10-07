Inscription
Phénoménologie des hantises

Mallory Clément

Dans ce nouvel ouvrage, Mallory Clément, chercheur indépendant en parapsychologie, explore avec rigueur et engagement les phénomènes de hantises, d'apparitions et de poltergeists à travers le prisme de la phénoménologie. Fort de son expérience de terrain, de ses lectures critiques et de sa participation à l'A-IMI, l'auteur propose un état des lieux éclairé des recherches sur les expériences exceptionnelles (ExE), tout en dénonçant les biais idéologiques et les lacunes des discours pseudo-sceptiques dominants. S'appuyant sur une solide bibliographie académique, Mallory Clément examine les hypothèses scientifiques contemporaines - qu'elles relèvent de la survie de la conscience, de la physique ou de la psychologie - et souligne la pertinence d'une approche pluraliste pour comprendre ces manifestations qui échappent aux cadres explicatifs classiques. Il démonte les raisonnements circulaires des critiques orthodoxes et oppose à leurs affirmations péremptoires une phénoménologie documentée, rigoureuse et ouverte. Ce livre s'adresse aux curieux exigeants, aux chercheurs en devenir, aux passionnés de l'étrange et à tous ceux qui refusent de voir dans le paranormal un simple divertissement ou une survivance de croyances archaïques. Loin d'éluder les objections, Mallory Clément les intègre à une réflexion critique et nuancée, plaidant pour une véritable science du paranormal ancrée dans l'écoute, la rigueur et le respect des témoins.

Par Mallory Clément
Chez JMG Editions

Auteur

Mallory Clément

Editeur

JMG Editions

Genre

Phénomènes occultes

Phénoménologie des hantises

Mallory Clément

Paru le 07/10/2025

412 pages

JMG Editions

23,50 €

9782357844414
© Notice établie par ORB
