Phénoménologie des hantises

Dans ce nouvel ouvrage, Mallory Clément, chercheur indépendant en parapsychologie, explore avec rigueur et engagement les phénomènes de hantises, d'apparitions et de poltergeists à travers le prisme de la phénoménologie. Fort de son expérience de terrain, de ses lectures critiques et de sa participation à l'A-IMI, l'auteur propose un état des lieux éclairé des recherches sur les expériences exceptionnelles (ExE), tout en dénonçant les biais idéologiques et les lacunes des discours pseudo-sceptiques dominants. S'appuyant sur une solide bibliographie académique, Mallory Clément examine les hypothèses scientifiques contemporaines - qu'elles relèvent de la survie de la conscience, de la physique ou de la psychologie - et souligne la pertinence d'une approche pluraliste pour comprendre ces manifestations qui échappent aux cadres explicatifs classiques. Il démonte les raisonnements circulaires des critiques orthodoxes et oppose à leurs affirmations péremptoires une phénoménologie documentée, rigoureuse et ouverte. Ce livre s'adresse aux curieux exigeants, aux chercheurs en devenir, aux passionnés de l'étrange et à tous ceux qui refusent de voir dans le paranormal un simple divertissement ou une survivance de croyances archaïques. Loin d'éluder les objections, Mallory Clément les intègre à une réflexion critique et nuancée, plaidant pour une véritable science du paranormal ancrée dans l'écoute, la rigueur et le respect des témoins.