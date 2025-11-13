Mon carnet créatif au fil des saisons

Au fil des saisons, découvrez des inspirations pour vous donner envie de créer ! Fabriquer une décoration cosy, faire de jolies étiquettes pour ses semis, compléter un herbier automnal, offrir des cadeaux personnalisés à ses proches... Vivez une année pleine de douceur et de créativité ! A découvrir pour chaque période de l'année : - des activités DIY en pas à pas - de grandes planches à colorier ou à peindre à l'aquarelle - des bucket lists à remplir - des idées de décoration de saison - des planches de stickers