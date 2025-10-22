Inscription
#Manga

Froid Glacial

Junji Ito, Anaïs Koechlin, Virginie Nebbia

ActuaLitté
Un nouvel élève aux étranges aptitudes qui vient semer la discorde dans le club des adeptes de phénomènes paranormaux, des canalisations dont s'échappent de déchirants râles d'agonie, une forêt aux fruits gorgés de sang, de sinistres ballons arborant des visages humains qui flottent comme des pendus, des pantins aux allures maléfiques, un avion de ligne qui disparaît dans le ciel avec tous ses passagers... Pressentez-vous déjà le glaçant frisson qui parcourra votre colonne vertébrale à mesure que vous tournerez les pages de ces huit effroyables nouvelles signées par le maître de l'horreur ? Cette édition bénéficie d'une analyse en fin d'ouvrage par Morolian, spécialiste francophone de l'auteur.

Par Junji Ito, Anaïs Koechlin, Virginie Nebbia
Chez Mangetsu

|

Auteur

Junji Ito, Anaïs Koechlin, Virginie Nebbia

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Froid Glacial

Junji Ito trad. Anaïs Koechlin

Paru le 22/10/2025

400 pages

Mangetsu

24,95 €

ActuaLitté
9782382817315
