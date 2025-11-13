Inscription
#Essais

Le mythe de l'Atlantide

René Treuil

ActuaLitté
. Traditionnellement associé à la quête géographique d'une brillante civilisation disparue, le mythe de l'Atlantide invite à un questionnement passionnant sur la modernité de cette fable des origines perdues. Notre imaginaire occidental n'a cessé d'investir l'Atlantide de symboles riches et contradictoires, de l'utopie des premiers temps à des visions fantasmatiques de chute et de décadence. La production littéraire et artistique qui lui est associée, extrêmement prolifique, vient témoigner de cette fascination. Un phénomène d'engouement collectif et une source d'inspiration majeure qui remontent au Critias de Platon, trouvent écho dans l'utopie philosophique de Bacon, irriguent les oeuvres de Lovecraft, Conan Doyle, Pierre Benoit... Autant de créations, autant de mondes insolites analysés par René Treuil dans cette étude ludique et documentée qui décrit l'Atlantide comme une fiction constitutive de nos mentalités et de notre culture.

Par René Treuil
Chez CNRS

|

Auteur

René Treuil

Editeur

CNRS

Genre

Mythologie

Retrouver tous les articles sur Le mythe de l'Atlantide par René Treuil

Commenter ce livre

 

Le mythe de l'Atlantide

René Treuil

Paru le 13/11/2025

144 pages

CNRS

10,00 €

ActuaLitté
9782271158253
