Avec Tennis, découvrez notre nouvelle formule des Grands livres ! Une approche plus actuelle avec l'histoire du sport et de ses grands athlètes, mais aussi l'art de vivre associé et l'analyse de sa culture et de ses influences. Ce livre est une bible destinée à tous les joueurs amateurs, professionnels et passionnés. Les plus grands matchs, les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses, les tournois mythiques et les grands moments d'échange sur terre battue ou sur gazon, mais aussi l'art de vivre, la mode, les couleurs, les règles et les ambiances qui ont donné à ce sport un attrait si particulier entre compétition et élégance... Toutes les facettes du tennis y sont décryptées.