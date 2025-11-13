Les petits secrets des grands films hollywoodiens

Au royaume d'Hollywood, rien ne se passe jamais comme prévu. Saviez-vous que Marylin Monroe était enceinte sur le plateau de Certains l'aiment chaud ? Que Yul Brynner et Steve McQueen se vouaient une véritable haine dans Les 7 Mercenaires ? Que Janet Leigh passa sept jours sous la douche pour Psychose ? Que Cary Grant ne comprenait rien à l'intrigue de La Mort aux trousses ? Que Julia Roberts a été la victime des pires canulars de George Clooney sur le tournage d'Ocean's Eleven ? De l'âge d'or jusqu' à nos jours, Philippe Durant nous entraîne dans les coulisses de cent chefs-d'oeuvre tout droit sortis des studios américains. Accidents, caprices, conflits, surprises... Des succès inattendus aux ruineuses productions, des situations comiques et étonnantes aux querelles dévastatrices, les anecdotes s'enchaînent et se bousculent - toujours plus grandes, plus spectaculaires, plus incroyables - au pays du show must go on.