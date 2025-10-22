Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Arctic Mission

Loury Lag

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'avais décidé en écrivant ce livre que je ne laisserais rien de côté, que je ne chercherais pas à édulcorer des aspects de ma vie pour lisser mon image. Je me sens prêt. Prêt à tout montrer, à tout dire : mon enfance, mon éducation et ma façon de m'y opposer. Ma rencontre avec Jérémie et la naissance de cette amitié extrême. L'appel du Grand Nord, mes 77 jours d'expéditions, la mort de mon père... Affronter ses démons, c'est aussi s'imposer un changement. A 40 ans, voilà un territoire inexploré, une terra incognita autrement plus périlleuse que l'Arctic. Alors, pas d'impasse". L. L.

Par Loury Lag
Chez M6 Editions

|

Auteur

Loury Lag

Editeur

M6 Editions

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Arctic Mission par Loury Lag

Commenter ce livre

 

Arctic Mission

Loury Lag

Paru le 22/10/2025

192 pages

M6 Editions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782359852370
9782359852370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.