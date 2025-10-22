Arctic Mission

"J'avais décidé en écrivant ce livre que je ne laisserais rien de côté, que je ne chercherais pas à édulcorer des aspects de ma vie pour lisser mon image. Je me sens prêt. Prêt à tout montrer, à tout dire : mon enfance, mon éducation et ma façon de m'y opposer. Ma rencontre avec Jérémie et la naissance de cette amitié extrême. L'appel du Grand Nord, mes 77 jours d'expéditions, la mort de mon père... Affronter ses démons, c'est aussi s'imposer un changement. A 40 ans, voilà un territoire inexploré, une terra incognita autrement plus périlleuse que l'Arctic. Alors, pas d'impasse". L. L.