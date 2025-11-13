Festin mortel

Une nouvelle enquête de Laura Claes, la profileuse désormais incontournable de notre catalogue. Laura Claes se remet des émotions infligées par le Scalpeur sur la Côte d'Azur quand un coup de fil de l'OPJ Jumet l'arrache à la douceur de vivre de sa convalescence. Un tueur est en liberté et non des moindres. Trois femmes ont été découvertes éventrées. Il y a pire que la mort. Ces femmes étaient enceintes et les bébés ont disparu. Quel genre de malade peut voler une nouvelle vie à une jeune maman et pour en faire quoi ? Homme ou femme en manque d'enfant ? Vaudou, sorcellerie ou secte aux buts inavouables ? Bricart rejoint l'équipe et le trio désormais rôdé à la chasse aux pires criminels se met sur la piste du voleur d'enfants. Une enquête policière qui plonge dans les fantasmes d'abjects criminels dont la perversité n'a d'égal que le mal qu'ils incarnent.