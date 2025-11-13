Inscription
#Roman francophone

La Dame du jeu d'échecs

Philippe Charlier

Quête hypnotique sur les traces d'une mystérieuse jeune Indochinoise, prise en photo dans les années 1920. Une fresque qui retrace toute l'histoire mouvementée du Viêtnam au cours du XXe siècle. Tout commence par une photographie : celle, prise en 1922, d'une adolescente indochinoise, transformée en pion d'un jeu d'échecs vivant. Tombé amoureux de ce portrait découvert, par hasard, dans un recueil de clichés de l'époque coloniale, l'auteur décide sur un coup de tête de partir à Hanoï, quatre-vingts ans plus tard, à la recherche de cette femme. Pour tenter de découvrir qui elle est et élucider son énigme. Du bagne infernal de Poulo Condor à la pagode de la Grande Déesse, de l'offensive du Têt aux rizières de Son My, Philippe Charlier nous offre ici un périple intime et bouleversant, au coeur d'une histoire tragique : celle du Viêtnam.

Par Philippe Charlier
Chez Pocket

|

Auteur

Philippe Charlier

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

La Dame du jeu d'échecs

Philippe Charlier

Paru le 13/11/2025

136 pages

Pocket

7,70 €

9782266356336
