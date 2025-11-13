L'or maudit Tome 2

Au coeur de l'ancien pays cathare, le dénouement bouleversant d'un grand thriller médiéval Mars 1313. Tandis que Guillaume de Nogaret, le conseiller du roi de France, arrive à Carcassonne pour déjouer les ambitions du Grand Inquisiteur de la cité, de sombres évènements s'abattent sur le Haut Razès. Les attaques répétées d'un mystérieux loup blanc, l'assassinat de quatre anciens templiers et l'arrivée d'un groupe d'inquisiteurs déterminés à retrouver l'or caché du Temple, menacent le secret de Margaux de Dente. Et si, derrière ces mystères et ces meurtres se dissimulaient la plus sordide et violente des vengeances ? Une vengeance à deux voix. Celle perdue des cathares. Et celle, muselée des templiers.