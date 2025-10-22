La biographie complète du visionnaire automobile, Ferdinand Porsche, à l'héritage indélébile. Cette biographie retrace le parcours fascinant de Ferdinand Porsche, fondateur du bureau d'études Porsche. Historien et journaliste automobile, Serge Bellu raconte avec force détails le parcours d'un jeune ingénieur visionnaire, marqué dès l'enfance par la mort de son frère aîné. Initialement destiné à reprendre l'affaire familiale de ferblantier, Ferdinand Porsche trouve refuge dans sa passion pour l'électricité et les innovations de l'époque. Chef mécanicien chez Béla Egger, il entame une vie entièrement vouée à l'innovation et à l'automobile. Chez Lohner, il invente l'un des tout premiers véhicules hybrides - une prouesse technique inédite au tournant du xxe siècle -, puis, chez Mercedes, il signe le fameux modèle S considéré comme son chef d'oeuvre absolu. En 1931, Ferdinand Porsche crée son propre bureau d'études. Cette indépendance le mènera à une collaboration étroite - et controversée - avec le Troisième Reich, notamment pour concevoir la "voiture du peuple" , la Volkswagen Type 1. En parallèle, il développe pour Auto Union des voitures de course révolutionnaires, confiées à des pilotes de légende comme Bernd Rosemeyer, Achille Varzi ou Tazio Nuvolari. A sa disparition, son fils Ferry perpétuera l'héritage paternel avec la création de la Porsche 356, suivie de l'emblématique 911. Enrichi de cahiers iconographiques présentant une galerie de plus de 150 photographies rares et inédites, cet ouvrage s'achève par une section spéciale dédiée aux 50 plus grandes victoires de Porsche en compétition.