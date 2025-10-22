Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ferdinand Porsche

Serge Bellu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La biographie complète du visionnaire automobile, Ferdinand Porsche, à l'héritage indélébile. Cette biographie retrace le parcours fascinant de Ferdinand Porsche, fondateur du bureau d'études Porsche. Historien et journaliste automobile, Serge Bellu raconte avec force détails le parcours d'un jeune ingénieur visionnaire, marqué dès l'enfance par la mort de son frère aîné. Initialement destiné à reprendre l'affaire familiale de ferblantier, Ferdinand Porsche trouve refuge dans sa passion pour l'électricité et les innovations de l'époque. Chef mécanicien chez Béla Egger, il entame une vie entièrement vouée à l'innovation et à l'automobile. Chez Lohner, il invente l'un des tout premiers véhicules hybrides - une prouesse technique inédite au tournant du xxe siècle -, puis, chez Mercedes, il signe le fameux modèle S considéré comme son chef d'oeuvre absolu. En 1931, Ferdinand Porsche crée son propre bureau d'études. Cette indépendance le mènera à une collaboration étroite - et controversée - avec le Troisième Reich, notamment pour concevoir la "voiture du peuple" , la Volkswagen Type 1. En parallèle, il développe pour Auto Union des voitures de course révolutionnaires, confiées à des pilotes de légende comme Bernd Rosemeyer, Achille Varzi ou Tazio Nuvolari. A sa disparition, son fils Ferry perpétuera l'héritage paternel avec la création de la Porsche 356, suivie de l'emblématique 911. Enrichi de cahiers iconographiques présentant une galerie de plus de 150 photographies rares et inédites, cet ouvrage s'achève par une section spéciale dédiée aux 50 plus grandes victoires de Porsche en compétition.

Par Serge Bellu
Chez Glénat

|

Auteur

Serge Bellu

Editeur

Glénat

Genre

Histoire automobile

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ferdinand Porsche par Serge Bellu

Commenter ce livre

 

Ferdinand Porsche

Serge Bellu

Paru le 22/10/2025

416 pages

Glénat

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344069790
9782344069790
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.