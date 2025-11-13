Inscription
#Essais

Les guerres modernes racontées aux civils... et aux militaires

Pierre Servent

ActuaLitté
" Comprendre la guerre ", par l'un des meilleurs experts en questions militaires. Afghanistan, Irak, Liban, Palestine, Caucase, Afrique... la guerre est de retour même si elle n'a plus grand-chose à voir avec la bataille de Verdun ou le Débarquement. Le front n'est plus devant, mais " autour ", et les civils font souvent les frais de ces conflits qui ne disent pas leur nom. Sur le terrain, la haute technologie se heurte à la kalachnikov, à la bombe artisanale et aux kamikazes. La puissance militaire permet de gagner des batailles, mais n'offre pas nécessairement la victoire. C'est la leçon des conflits modernes menés contre des ombres, civiles le jour, guerrières la nuit. Ces nouveaux insurgés ne craignent pas la mort - ils l'espèrent -, et jouent en maîtres de la mondialisation de l'information, du choc des images et du poids des mots. La guerre a changé de visage. Pour l'expliquer, Pierre Servent emmène le lecteur sur le terrain, aux côtés des hommes au combat, au coeur de ces nouveaux conflits qui donnent une prime à l'insurgé rustique face au soldat bardé d'électronique. Son livre illustre, avec de nombreux exemples de première main, des récits inédits, des témoignages et des portraits sans concession, les défis lancés aux démocraties occidentales.

Par Pierre Servent
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Pierre Servent

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Histoire militaire

Retrouver tous les articles sur Les guerres modernes racontées aux civils... et aux militaires par Pierre Servent

Les guerres modernes racontées aux civils... et aux militaires

Pierre Servent

Paru le 13/11/2025

394 pages

Librairie Académique Perrin

10,00 €

ActuaLitté
9782262104252
© Notice établie par ORB
