#Imaginaire

MOBS, la vie secrète des monstres Minecraft Tome 5

Frigiel, Pirate Sourcil, Waltch, Novy

Aux connaisseurs, et à tous les autres, bienvenue dans l'univers délirant des MOBS ! Lorsqu'ils ne traquent pas les aventuriers, les Mobs aussi mènent leur vie... même dans l'End ! Sujets aux coups de foudre, aux peurs irrationnelles et aux aspirations, les Mobs sont toujours aussi surprenants. De maladresses en quiproquos, endermen, piglins, sorcières et fiers évocateurs se ridiculisent joyeusement tout au long de cet album de gags.

Par Frigiel, Pirate Sourcil, Waltch, Novy
Chez Glénat

|

Auteur

Frigiel, Pirate Sourcil, Waltch, Novy

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

MOBS, la vie secrète des monstres Minecraft Tome 5

Frigiel, Pirate Sourcil

Paru le 22/10/2025

48 pages

Glénat

11,50 €

ActuaLitté
9782344069509
