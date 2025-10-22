MOBS, la vie secrète des monstres Minecraft Tome 5

Aux connaisseurs, et à tous les autres, bienvenue dans l'univers délirant des MOBS ! Lorsqu'ils ne traquent pas les aventuriers, les Mobs aussi mènent leur vie... même dans l'End ! Sujets aux coups de foudre, aux peurs irrationnelles et aux aspirations, les Mobs sont toujours aussi surprenants. De maladresses en quiproquos, endermen, piglins, sorcières et fiers évocateurs se ridiculisent joyeusement tout au long de cet album de gags.