Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La Dictature des confitures

Romain Puértolas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En ce début d'année, la petite ville de P. retient sa respiration. Alice, quatre ans, est tombée dans un trou de forage en pleine forêt... Alors que le sauvetage s'organise et que le cirque médiatique commence, un homme observe la scène de loin, craignant que ressurgissent de ce puits les secrets du passé qu'il y a un jour cachés. Avec La Dictature des confitures, véritable feu d'artifices de coups de théâtre, Romain Puértolas clôt magistralement la saga initiée par La Police des fleurs, des arbres et des forêts et Sous le parapluie d'Adélaïde. Une intrigue captivante entre fable et enquête et, surtout, une réjouissante galerie de portraits. Le ton est vif et enlevé, l'humour omniprésent. Yves Gabay, La Dépêche. Ce roman a été précédemment publié sous le titre L'éternelle chute d'Alice et sous le pseudonyme d'Hugo Bernard aux Presses de la Cité.

Par Romain Puértolas
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Romain Puértolas

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La Dictature des confitures par Romain Puértolas

Commenter ce livre

 

La Dictature des confitures

Romain Puértolas

Paru le 13/11/2025

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253263579
9782253263579
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.