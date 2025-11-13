En ce début d'année, la petite ville de P. retient sa respiration. Alice, quatre ans, est tombée dans un trou de forage en pleine forêt... Alors que le sauvetage s'organise et que le cirque médiatique commence, un homme observe la scène de loin, craignant que ressurgissent de ce puits les secrets du passé qu'il y a un jour cachés. Avec La Dictature des confitures, véritable feu d'artifices de coups de théâtre, Romain Puértolas clôt magistralement la saga initiée par La Police des fleurs, des arbres et des forêts et Sous le parapluie d'Adélaïde. Une intrigue captivante entre fable et enquête et, surtout, une réjouissante galerie de portraits. Le ton est vif et enlevé, l'humour omniprésent. Yves Gabay, La Dépêche. Ce roman a été précédemment publié sous le titre L'éternelle chute d'Alice et sous le pseudonyme d'Hugo Bernard aux Presses de la Cité.