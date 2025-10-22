Les ombres d'Okotsha

Au coeur des ténèbres Après avoir volé le Dolores, Sharkis se dirige vers le coeur de la forêt de Tishala, avec, coincés à son bord, Shaël et Lune qui tentent d'échapper aux Shakals affamés du Sans-Peur. De son côté Mony, accompagnée de Tuco et de quelques guerriers Wassaïs, arrivent à la cité en ruine d'Okotsha, qu'ils doivent traverser pour tenter d'intercepter le vaisseau. Mais, pour cela, ils vont devoir y affronter les Ombres, créatures redoutables et mystérieuses, capables de donner la mort par un simple toucher.