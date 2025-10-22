Inscription
#Imaginaire

Les ombres d'Okotsha

Didier Tarquin, Lyse Tarquin

Au coeur des ténèbres Après avoir volé le Dolores, Sharkis se dirige vers le coeur de la forêt de Tishala, avec, coincés à son bord, Shaël et Lune qui tentent d'échapper aux Shakals affamés du Sans-Peur. De son côté Mony, accompagnée de Tuco et de quelques guerriers Wassaïs, arrivent à la cité en ruine d'Okotsha, qu'ils doivent traverser pour tenter d'intercepter le vaisseau. Mais, pour cela, ils vont devoir y affronter les Ombres, créatures redoutables et mystérieuses, capables de donner la mort par un simple toucher.

Par Didier Tarquin, Lyse Tarquin
Chez Glénat

|

Auteur

Didier Tarquin, Lyse Tarquin

Editeur

Glénat

Genre

Science-fiction

Les ombres d'Okotsha

Didier Tarquin, Lyse Tarquin

Paru le 22/10/2025

64 pages

Glénat

15,50 €

9782344069059
