Frappabord

Province du Québec, 1942. Sur Grosse-Ile, dans le fleuve Saint-Laurent arpenté par les sous-marins allemands, les gouvernements américain, britannique et canadien mettent en place un projet top secret. Des dizaines de scientifiques y sont réunis afin de créer une arme bactériologique nouvelle. Des décennies plus tard, lors d'un épisode de canicule d'une ampleur inédite, des accès de rage bousculent la petite ville de Montmagny et ses alentours. Elle semble se propager comme une épidémie à mesure que les frappabords se multiplient. Mireille Gagné fait preuve d'inventivité dans ce deuxième roman, un livre écologique, subtil et haletant, qui nous recommande d'écouter ce que le vivant essaie de dire : l'équilibre est un état à retrouver. En tissant trois intrigues et en intriquant des points de vue du vivant, l'autrice fait émerger des questions écologiques cruciales. Valérie Cibot, Diacritik. Une fable brillante. Alain Nicolas, L'Humanité.