#Roman francophone

Trouble jeu, le dossier Harry Baur

Pierre Murat, François Guéroult

ActuaLitté
De la lumière à l'ombre. Dans les années 30, Harry Baur brillepar son jeu talentueux au firmament des stars du septième art : "La Tête d'unhomme" , "Les Misérables" , "Mollenard" le consacrent comme LA vedette ducinéma français. Mais la guerre jette un voile d'ombre terrible sur sa carrière : en participant au tournage d'un film de fiction à Berlin en 1942, il devientmalgré lui un symbole de la collaboration. Le trouble est tel que sa mort, un anplus tard, après avoir été torturé par la Gestapo à Paris, ne suffit pas à fairede lui un symbole des victimes du nazisme : il sombre peu à peu dans la nuit desacteurs oubliés. Il est plus que temps de rouvrir le dossier Harry Baur : c'estce que François Guéroult propose de faire, à travers ce roman historique. Préface de Pierre Murat.

Par Pierre Murat, François Guéroult
Chez Infimes Editions

Auteur

Pierre Murat, François Guéroult

Editeur

Infimes Editions

Genre

Littérature française

Trouble jeu, le dossier Harry Baur

François Guéroult

Paru le 07/10/2025

170 pages

Infimes Editions

16,00 €

ActuaLitté
9791092109771
© Notice établie par ORB
