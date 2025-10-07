Trouble jeu, le dossier Harry Baur

De la lumière à l'ombre. Dans les années 30, Harry Baur brillepar son jeu talentueux au firmament des stars du septième art : "La Tête d'unhomme" , "Les Misérables" , "Mollenard" le consacrent comme LA vedette ducinéma français. Mais la guerre jette un voile d'ombre terrible sur sa carrière : en participant au tournage d'un film de fiction à Berlin en 1942, il devientmalgré lui un symbole de la collaboration. Le trouble est tel que sa mort, un anplus tard, après avoir été torturé par la Gestapo à Paris, ne suffit pas à fairede lui un symbole des victimes du nazisme : il sombre peu à peu dans la nuit desacteurs oubliés. Il est plus que temps de rouvrir le dossier Harry Baur : c'estce que François Guéroult propose de faire, à travers ce roman historique. Préface de Pierre Murat.