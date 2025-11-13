Inscription
#Album jeunesse

Nos voisins cosmiques

Anne Léonard, Chloe Savage

A des années-lumière de la Terre navigue le vaisseau spatial Le Voyageur Stellaire. A bord, la commandante Julia et son équipage explorent les confins de l'espace à la recherche d'une seule réponse : sommes-nous seuls dans l'Univers ? Depuis 10 longues années, ils découvrent des planètes de toutes les tailles et de toutes les couleurs, mais toujours aucune trace de vie. Ne serait-il pas temps de rentrer à la maison ? Avant leur retour, ils décident d'explorer une dernière planète, et font enfin l'ultime découverte tant attendue : mais qui sont ces étranges créatures jaunes qui, comme nous, ont des yeux, des bras et des jambes ?

Par Anne Léonard, Chloe Savage
Chez Albin Michel

|

Auteur

Anne Léonard, Chloe Savage

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

Nos voisins cosmiques

Chloe Savage trad. Anne Léonard

Paru le 13/11/2025

32 pages

Albin Michel

13,90 €

ActuaLitté
