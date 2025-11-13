Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Les sermons

Marcel Pagnol, Norbert Calmels

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Je ne crois pas me tromper si j'affirme que Pagnol, auteur de sermons, est peut-être celui qui en a entendu le moins. Mais comment-direz-vous, peut-on parler du ciel ? Je sais par expérience que pour bien parler de Dieu, il faut parfois être avec lui. Pour juger un prédicateur, il faut l'interroger de l'intérieur. Les sermons de Marcel Pagnol sont spontanés, pleins de chaleur et de tendresse. On sent qu'il parle pour nous. C'est un homme sans dissimulation, un homme vrai, qui parle pour de vrai à quelqu'un de vrai. " Norbert CalmelsAbbé général des Prémontrés Extrais de ses films ou de ses oeuvres théâtrales, les sermons de Marcel Pagnol ont été rassemblés et présentés par l'abbé Norbert Calmels en 1967 dans une édition reprise ici à l'identique.

Par Marcel Pagnol, Norbert Calmels
Chez Fayard

|

Auteur

Marcel Pagnol, Norbert Calmels

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les sermons par Marcel Pagnol, Norbert Calmels

Commenter ce livre

 

Les sermons

Marcel Pagnol

Paru le 13/11/2025

128 pages

Fayard

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213733654
9782213733654
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.