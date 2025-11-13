" Je ne crois pas me tromper si j'affirme que Pagnol, auteur de sermons, est peut-être celui qui en a entendu le moins. Mais comment-direz-vous, peut-on parler du ciel ? Je sais par expérience que pour bien parler de Dieu, il faut parfois être avec lui. Pour juger un prédicateur, il faut l'interroger de l'intérieur. Les sermons de Marcel Pagnol sont spontanés, pleins de chaleur et de tendresse. On sent qu'il parle pour nous. C'est un homme sans dissimulation, un homme vrai, qui parle pour de vrai à quelqu'un de vrai. " Norbert CalmelsAbbé général des Prémontrés Extrais de ses films ou de ses oeuvres théâtrales, les sermons de Marcel Pagnol ont été rassemblés et présentés par l'abbé Norbert Calmels en 1967 dans une édition reprise ici à l'identique.