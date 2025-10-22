Drôles de chats

Etonnés, joyeux, maladroits, rêveurs... les chats à l'aquarelle de Julia Dávila-Lampe nous ouvrent la porte d'un univers éblouissant de couleurs. Sous son pinceau, les dégradés de bleu s'illuminent d'or, les villages ressemblent à des maisons de pain d'épice et la magie n'est jamais bien loin ! Choisissez la planche qui vous inspire, détachez-la facilement grâce à la pré-découpe et laissez parler votre créativité : aquarelles translucides ou crayons lumineux, tout est permis. Démarrez en douceur avec les conseils techniques de l'auteur pour de splendides réalisations.