#Essais

Fictions philosophiques du "Tchouang-tseu"

Romain Graziani

Ce livre est un essai général sur un auteur tenu par la plupart pour le plus grand philosophe et prosateur chinois, Tchouang-tseu (356-286 avant notre ère), dont l'oeuvre homonyme, le Tchouang-tseu, se situe à l'origine du taoïsme philosophique et religieux. Les thèses audacieuses de Tchouang-tseu, ses vertigineuses leçons métaphysiques, son ironie noire contre toute forme d'autorité s'épanouissent sous la forme de dialogues, fables et historiettes souvent déroutantes, que Romain Graziani traduit, commente et interprète en en dégageant les enjeux, avec le souci constant de tirer, sinon des leçons, du moins un éclairage transversal sur notre condition actuelle. Le lecteur y trouvera une introduction à l'une des formes de pensée les plus radicales qu'ait produites la Chine, aux antipodes de l'humanisme confucéen, de sa sagesse grise et de sa religion hypocrite de la bonté.

Par Romain Graziani
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Romain Graziani

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Histoire de la philosophie

Fictions philosophiques du "Tchouang-tseu"

Romain Graziani

Paru le 13/11/2025

348 pages

Editions Gallimard

13,90 €

9782073138767
