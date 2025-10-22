Inscription
#Polar

L'errante

Samuel Sfez, Valeria Montaldi

Britta entra dans la masure, ferma la porte et s'approcha du foyer. Elle avait oublié le feu allumé avant de descendre au village, mais à présent elle fut heureuse de cette imprudence : le froid de janvier mordait, et elle avait besoin de chaleur. 1494. La belle Britta da Johannes vit seule dans une chaumière au coeur de la forêt. Bien que de nombreux villageois bénéficient de ses remèdes à base de plantes, la jeune femme suscite la peur. Médisances et calomnies parviennent aux oreilles de l'Inquisiteur, dont le verdict est sans appel : Britta est une sorcière... 2014. Barbara Pallavicini, étudiante en histoire médiévale, atteint les ruines d'un château afin d'y chercher une inscription laissée par une femme reconnue coupable de sorcellerie. Mais dans l'obscurité du sous-sol, les yeux de Barbara rencontrent ceux d'un cadavre encore chaud. Commence alors une nouvelle enquête pour Giovanni Randisi, adjudant des carabiniers d'Aoste. Et si le destin de cette passionnée d'occultisme et celui de Britta étaient liés ?

Par Samuel Sfez, Valeria Montaldi
Chez J'ai lu

|

Auteur

Samuel Sfez, Valeria Montaldi

Editeur

J'ai lu

Genre

Policiers historiques

L'errante

Valeria Montaldi trad. Samuel Sfez

Paru le 22/10/2025

512 pages

J'ai lu

9,60 €

9782290418611
