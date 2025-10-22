Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Tous ces silences entre nous

Martine Leroy-Battistelli, Thrity Umrigar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Debout sur les rochers glissants, la femme en sari vert contemplait les eaux noires qui l'environnaient. Elle était maigre et le vent tiède qui s'insinuait dans ses cheveux clairsemés dénouait des mèches de son chignon. Chaque matin depuis vingt ans, à Bombay, Bhima quitte sa petite baraque pour rejoindre la maison de Sera Dubash, où elle est domestique. Malgré leur différence de classe et de sang, Bhima et Sera sont liées par leur condition de femmes. A travers deux portraits saisissants, ce roman met en scène la tension entre ce qui unit toutes les femmes et ce qui socialement les sépare encore dans l'Inde contemporaine.

Par Martine Leroy-Battistelli, Thrity Umrigar
Chez J'ai lu

|

Auteur

Martine Leroy-Battistelli, Thrity Umrigar

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous ces silences entre nous par Martine Leroy-Battistelli, Thrity Umrigar

Commenter ce livre

 

Tous ces silences entre nous

Thrity Umrigar trad. Martine Leroy-Battistelli

Paru le 22/10/2025

384 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290418604
9782290418604
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.