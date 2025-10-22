Tous ces silences entre nous

Debout sur les rochers glissants, la femme en sari vert contemplait les eaux noires qui l'environnaient. Elle était maigre et le vent tiède qui s'insinuait dans ses cheveux clairsemés dénouait des mèches de son chignon. Chaque matin depuis vingt ans, à Bombay, Bhima quitte sa petite baraque pour rejoindre la maison de Sera Dubash, où elle est domestique. Malgré leur différence de classe et de sang, Bhima et Sera sont liées par leur condition de femmes. A travers deux portraits saisissants, ce roman met en scène la tension entre ce qui unit toutes les femmes et ce qui socialement les sépare encore dans l'Inde contemporaine.