Oracle des symboles - 52 cartes et un livret d'instructions - Coffret

52 symboles puissants, regroupés en quatre thématiques : la flore, la faune, les créations humaines et les outils spirituels. Développez votre clairvoyance. Grâce à une interprétation intuitive de la symbolique illustrée, vous avancerez avec une clarté renouvelée. Libérez votre potentiel infini. En étant à l'écoute de votre sagesse intérieure, vous trouverez l'inspiration qui vous guidera. Utilisez intuitivement l'oracle seul ou avec le livret d'accompagnement qui vous offre : une définition complémentaire à celle de chaque carte et quelques pistes de réflexion pour approfondir votre compréhension ; un petit mode d'emploi pour personnaliser vos tirages et savoir comment formuler vos questions. Découvrez la symbolique ancestrale et façonnez votre destinée. 52 cartes illustrées et un livre d'accompagnement de 68 pages.