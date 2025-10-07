Pervers ? Bizarre ? Asocial ? Je me fous royalement de ce que le monde pense de moi. Il n'y a que moi qui compte, mon plaisir et ma liberté. Je n'ai pas d'amis et je n'en veux pas. Mon monde intérieur, ce qui s'y trouve, n'appartient qu'à moi. Personne ne sait qui je suis réellement ; ça vaut mieux ainsi. Je travaille deux ou trois jours par semaine. Je pourrais bosser à temps plein - mon patron me l'a offert -, mais ça nuirait à mon autre passe-temps, qui nécessite préparation et prudence... Mon seul problème, c'est que j'aimerais gagner plus d'argent. J'en ai besoin pour finir mes travaux dans la pièce insonorisée. Si je veux l'utiliser un jour... Je devrais peut-être creuser du côté de ce laboratoire, celui qui cherche des candidats pour tester un nouveau médicament. Ca paie drôlement bien ! Avec tout ce fric, ma salle de jeux serait rapidement opérationnelle.