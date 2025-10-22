Inscription
#Polar

La règle de trois

Agatha Christie

Un, deux, trois (1940) : On a beau s'appeler Hercule Poirot, s'allonger dans le fauteuil de son dentiste reste humiliant. Mais de là à souhaiter la mort du patricien ! Si l'inspecteur Japp est vite persuadé que le docteur Morley s'est en fait suicidé, Poirot en doute : parmi les patients présents ce jour-là figurent un homme politique de premier plan et une femme qui a mystérieusement disparue depuis. Poirot résout trois énigmes (1937) : "Le miroir du mort" , "Feux d'artifice" , "L'invraisemblable vol" : trois nouvelles écrites par "la reine du crime" , qui ont pour trait commun d'être des énigmes "en chambre close" . Heureusement, Poirot était là ! Disparitions, meurtres, vols... rien ni personne ne peut impressionner le grand détective belge. Armé de ses seules petites cellules grises, il se rit des criminels, des espions et des voleurs, et démêle avec aisance ce qui, pour les autres, est inextricable.

Par Agatha Christie
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Agatha Christie

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

La règle de trois

Agatha Christie

Paru le 22/10/2025

504 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Scannez le code barre 9782253940043
9782253940043
© Notice établie par ORB
