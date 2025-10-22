La règle de trois

Un, deux, trois (1940) : On a beau s'appeler Hercule Poirot, s'allonger dans le fauteuil de son dentiste reste humiliant. Mais de là à souhaiter la mort du patricien ! Si l'inspecteur Japp est vite persuadé que le docteur Morley s'est en fait suicidé, Poirot en doute : parmi les patients présents ce jour-là figurent un homme politique de premier plan et une femme qui a mystérieusement disparue depuis. Poirot résout trois énigmes (1937) : "Le miroir du mort" , "Feux d'artifice" , "L'invraisemblable vol" : trois nouvelles écrites par "la reine du crime" , qui ont pour trait commun d'être des énigmes "en chambre close" . Heureusement, Poirot était là ! Disparitions, meurtres, vols... rien ni personne ne peut impressionner le grand détective belge. Armé de ses seules petites cellules grises, il se rit des criminels, des espions et des voleurs, et démêle avec aisance ce qui, pour les autres, est inextricable.