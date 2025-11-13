Juste une mère

"L'océan est insondable, le plus souvent, il brise un homme par sa force brute mais, en de rares occasions, il l'emporte avec lui par son silence". Après un long voyage, Ingrid est de retour sur l'île de Barroy. La vie reprend, stable et banale en apparence, mais la guerre projette encore des ombres sur la Norvège. C'est ainsi qu'un jour débarque Mathias, un gamin de cinq ans aux origines obscures et tragiques. Ingrid et sa fille Kaja recueillent alors l'orphelin, qui devra s'intégrer au sein d'une communauté isolée, en lutte avec une nature hostile.