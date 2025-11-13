Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Juste une mère

Roy Jacobsen, Alain Gnaedig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'océan est insondable, le plus souvent, il brise un homme par sa force brute mais, en de rares occasions, il l'emporte avec lui par son silence". Après un long voyage, Ingrid est de retour sur l'île de Barroy. La vie reprend, stable et banale en apparence, mais la guerre projette encore des ombres sur la Norvège. C'est ainsi qu'un jour débarque Mathias, un gamin de cinq ans aux origines obscures et tragiques. Ingrid et sa fille Kaja recueillent alors l'orphelin, qui devra s'intégrer au sein d'une communauté isolée, en lutte avec une nature hostile.

Par Roy Jacobsen, Alain Gnaedig
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Roy Jacobsen, Alain Gnaedig

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature scandinave

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Juste une mère par Roy Jacobsen, Alain Gnaedig

Commenter ce livre

 

Juste une mère

Roy Jacobsen trad. Alain Gnaedig

Paru le 13/11/2025

336 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073086570
9782073086570
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.