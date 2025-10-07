La clé de la maîtrise - Un merveilleux guide pour obtenir tout ce que vous désirez dans la vie

The Master Key System (La clé de la maîtrise) est une présentation unique en 24 leçons du Pouvoir Créateur de la Pensée. Il enseigne les principes ultimes, les causes, les effets et les lois qui sous-tendent tout accomplissement et tout succès. Sa vérité simple mais profonde est intemporelle : la pensée crée. Vous pouvez choisir vos pensées ; donc, vous pouvez créer ce que vous choisissez de créer. On retrouve ce même thème dans tous les documents métaphysiques, philosophiques et d'aide personnelle majeurs. On dit que Napoleon Hill appliqua The Master Key System pour devenir riche, 18 ans avant d'écrire sa propre oeuvre Réfléchissez et devenez riches ! Par ailleurs, Bill Gates découvrit et lut The Master Key System alors qu'il suivait ses cours à l'université de Harvard. Il semble que ce livre l'ait inspiré à quitter l'université pour poursuivre son rêve de voir "un ordinateur sur chaque bureau" .