L'île du docteur Faust

Tandis que la nuit tombe, huit femmes attendent l'arrivée d'un passeur qui doit les mener sur une île au large de la Bretagne. Toutes ont payé le prix pour suivre un programme leur promettant de retrouver leurs vingt ans. Seule l'une d'entre elles, invitée, s'est juré de résister à la tentation. Mais le séjour et le mystère grandissant qui l'entoure, tout autant que le trouble suscité par le docteur Faust, vont mettre à l'épreuve sa capacité à lutter. Comment maîtriser le temps ? Accomplir nos rêves les plus sacrés, l'amour, la création ? Stéphanie Janicot, qui aime se jouer des mythes et des légendes, interroge cette fois le fantasme de la jeunesse éternelle et de la toute-puissance, l'illusion, la féminité et la force du désir. C'est à un voyage philosophique que nous convie Stéphanie Janicot, avec finesse et empathie. Alix Girod de l'Ain, Elle. Réflexion sur l'écriture et le temps qui passe, cette fiction troublante aux accents singuliers sonne juste et fort. Marianne Payot, L'Express.