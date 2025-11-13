Inscription
#Roman étranger

Journal intime du pancréas

Péter Esterhàzy, Agnès Jarfas

Au printemps 2015, l'écrivain hongrois Péter Esterházy apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas et doit suivre un traitement contre cette maladie particulièrement agressive. Il entame alors un journal : entre les nuits passées à l'hôpital, la mise en place de la chimiothérapie et les conversations avec ses proches, il fait surgir un narrateur à la fois révolté et amusé. Révolte contre la menace qui pèse sur le corps en l'abîmant déjà, et amusement devant cette farce que joue la vie en accueillant à l'improviste ce personnage de "demoiselle Pancréas", la maîtresse imposée avec qui il faut bien apprendre à cohabiter. Ultime livre d'un écrivain considéré comme l'un des plus talentueux du XX ? siècle, Journal intime du pancréas nous offre une chronique pleine de panache sur le sens de l'existence, dans laquelle résonnent une dernière fois l'humour et l'intelligence de Péter Esterházy.

Par Péter Esterhàzy, Agnès Jarfas
Chez Editions Gallimard

Auteur

Péter Esterhàzy, Agnès Jarfas

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature hongroise

Journal intime du pancréas

Péter Esterhàzy trad. Agnès Jarfas

Paru le 13/11/2025

272 pages

Editions Gallimard

22,50 €

9782072925245
