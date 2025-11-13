Au printemps 2015, l'écrivain hongrois Péter Esterházy apprend qu'il est atteint d'un cancer du pancréas et doit suivre un traitement contre cette maladie particulièrement agressive. Il entame alors un journal : entre les nuits passées à l'hôpital, la mise en place de la chimiothérapie et les conversations avec ses proches, il fait surgir un narrateur à la fois révolté et amusé. Révolte contre la menace qui pèse sur le corps en l'abîmant déjà, et amusement devant cette farce que joue la vie en accueillant à l'improviste ce personnage de "demoiselle Pancréas", la maîtresse imposée avec qui il faut bien apprendre à cohabiter. Ultime livre d'un écrivain considéré comme l'un des plus talentueux du XX ? siècle, Journal intime du pancréas nous offre une chronique pleine de panache sur le sens de l'existence, dans laquelle résonnent une dernière fois l'humour et l'intelligence de Péter Esterházy.