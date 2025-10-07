Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Agenda Garbo-FG Girafe

A préciser, Xxx, W. Maxwell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Garbo est un de nos modèles le plus populaires parmi ceux qui recherchent un ample espace d'écriture. Sa grille d'une semaine sur deux pages comprend deux encadrés blancs, complétés par 18 pages de notes lignées et une section complète de planification mensuelle de 12 pages. A l'intérieur, une pochette de rangement très spacieuse permet d'organiser parfaitement les papiers volants et les petits documents. Grâce à sa reliure, il s'ouvre à 360 degrés et offre un support solide pour écrire au bureau, comme au parc. Les coins des pages sont détachables, vous permettant de ne jamais perdre le fil de votre planification.

Par A préciser, Xxx, W. Maxwell
Chez W. Maxwell

|

Auteur

A préciser, Xxx, W. Maxwell

Editeur

W. Maxwell

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda Garbo-FG Girafe par A préciser, Xxx, W. Maxwell

Commenter ce livre

 

Agenda Garbo-FG Girafe

A préciser, Xxx, W. Maxwell

Paru le 07/10/2025

144 pages

W. Maxwell

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782897798192
9782897798192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.