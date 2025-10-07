Inscription
Divulgations d'un initié de l'armée américaine Tome 2

Michael E. Salla

Dans ce tome II, nous continuons à explorer les programmes secrets de l'armée américaine et d'autres pays avec un insider, un initié nommé JP, qui a participé directement aux différentes missions ayant trait à ces programmes. C'est donc un témoin oculaire fort important dans l'ensemble de la divulgation en cours. Ainsi, il apparaît désormais clairement que JP, un soldat en service dans l'armée américaine, participe à une initiative de divulgation secrète visant à exposer le public à divers programmes impliquant une "intelligence non humaine" ainsi que des technologies exotiques connues de l'armée. Toutefois, conformément aux protocoles militaires, cette divulgation s'effectue de manière à préserver un déni plausible. Comme vous le découvrirez dans le Tome II, la quasi-totalité des missions de JP impliquent des intelligences non humaines basées sur Terre, opérant en particulier dans des lieux sous-marins ou souterrains. Après la publication du tome 1 de cette série de livres, JP a rapporté que plusieurs officiers l'avaient approché en privé pour le féliciter du bon travail accompli. Etant donné que JP n'est qu'un simple militaire engagé, cette reconnaissance en dit long sur l'initiative de divulgation secrète que l'armée de terre et l'armée de l'air américaines mènent à travers lui. Les mises à jour de la mission de JP sont des témoignages de première main essentiels d'un militaire en activité décrivant ce qui se passe dans certains des projets les plus classifiés menés par les Etats-Unis concernant l'intelligence non humaine et les technologies du futur.

Chez Ariane Editions

Auteur

Editeur

Ariane Editions

Genre

Phénomènes occultes

Paru le 07/10/2025

306 pages

21,10 €

9782896266852
