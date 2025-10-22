Inscription
#Essais

"Je te dis toute ma tendresse"

François Mauriac

ActuaLitté
"Je te dis toute ma tendresse et suis ton vieux papa" , écrit le 1er juin 1929 François Mauriac à son fils aîné Claude, alors âgé de 15 ans. Rassemblant la correspondance que père et fils ont échangée de 1926 à 1970, ce volume montre la manière dont leur relation se construit, au fil des ans, s'approfondit et s'exprime, l'amour profond qui les unit bousculant peu à peu pudeur et retenue. Au delà de la seule personnalité de l'écrivain, cette correspondance nous fait pénétrer dans l'intimité d'une famille où les parents et leurs quatre enfants, puis leurs conjoints, et bientôt plusieurs petits-enfants, partagent, avec leurs nombreux cousins et amis, vacances, voyages et séjours dans les propriétés de Vémars ou de Malagar. Elle redonne notamment sa juste place à celle qui constitue, pour Claude comme pour François, le socle de la famille, madame Jeanne Mauriac, épouse et mère bien aimée. Par l'ampleur de la période couverte, ce roman familial s'inscrit enfin dans une Histoire collective à laquelle les Mauriac sont confrontés comme toutes les familles françaises : la montée des périls, la guerre et l'Occupation, l'après-guerre, ses drames, ses tensions et son renouveau politique et culturel. On y croise André Gide, Jean Cocteau et le général de Gaulle, on y parle musique et cinéma, on y feuillette L'Express, Le Figaro et le Nouveau roman. Philippe Baudorre, maître d'oeuvre du livre, est Professeur émérite de littérature française de l'Université Bordeaux-Montaigne.

Par François Mauriac
Chez Albin Michel

|

Auteur

François Mauriac

Editeur

Albin Michel

Genre

Correspondance

"Je te dis toute ma tendresse"

François Mauriac

Paru le 05/11/2025

704 pages

Albin Michel

35,00 €

ActuaLitté
9782226505750
© Notice établie par ORB
