Love Unwritten

Deux semaines. Un voyage inoubliable. Une nounou qu'il ne devrait pas convoiter. Ellie Sinclair, autrice-compositrice au chômage, accepte un poste inattendu : garder le fils d'un milliardaire et lui enseigner la musique. Ce milliardaire, c'est Rafael Lopez, père célibataire taciturne le plus en vogue de Lake Wisteria ... et son ancien crush du lycée. Pendant huit mois, ils cohabitent sans accroc, jusqu'à ce qu'un voyage de deux semaines à Hawaï vienne tout bouleverser. Sur ces îles paradisiaques, les barrières vacillent, les souvenirs se mêlent et s'emmêlent. Rafael s'était juré de protéger son coeur. Ellie, elle, pensait avoir tourné la page. Pourtant, sur ces rivages baignés de soleil, certaines histoires semblent vouloir remonter à la surface...