Hawkins Horrors

Ils voulaient voir un film. Le destin les en empêche. Et la peur s'installe... Lorsqu'une panne générale de courant frappe la ville de Hawkins, Dustin, Max, Erica et leurs amis doivent renoncer à regarder un film au vidéo-club. Pour s'occuper, ils décident de se raconter les histoires les plus terrifiantes qu'ils connaissent. Nancy aimerait savoir quel mystère se cache dans l'asile de Pennhurst. Robin et Steve s'interrogent, quant à eux, sur la nature de la créature qui vit au fond du lac des Amoureux... Ce recueil de sept nouvelles mystérieuses inspirées de la série phare de Netflix vous fait explorer tous les recoins de la ville de Hawkins dans les années 1980.