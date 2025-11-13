Inscription
#Imaginaire

Hawkins Horrors

Netflix, Matthew J. Gilbert, Alice Delarbre

ActuaLitté
Ils voulaient voir un film. Le destin les en empêche. Et la peur s'installe... Lorsqu'une panne générale de courant frappe la ville de Hawkins, Dustin, Max, Erica et leurs amis doivent renoncer à regarder un film au vidéo-club. Pour s'occuper, ils décident de se raconter les histoires les plus terrifiantes qu'ils connaissent. Nancy aimerait savoir quel mystère se cache dans l'asile de Pennhurst. Robin et Steve s'interrogent, quant à eux, sur la nature de la créature qui vit au fond du lac des Amoureux... Ce recueil de sept nouvelles mystérieuses inspirées de la série phare de Netflix vous fait explorer tous les recoins de la ville de Hawkins dans les années 1980.

Par Netflix, Matthew J. Gilbert, Alice Delarbre
Chez Hachette

|

Auteur

Netflix, Matthew J. Gilbert, Alice Delarbre

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Hawkins Horrors

Netflix, Matthew J. Gilbert trad. Alice Delarbre

Paru le 13/11/2025

256 pages

Hachette

15,00 €

ActuaLitté
9782017252047
