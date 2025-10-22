Inscription
Arco

Ugo Bienvenu, Romain Brethes

Arco, l'enfant du futur lointain, emprunte la cape arc-en-ciel de sa grande soeur pour aller visiter le passé et se crashe dans le monde d'Iris, la fille de notre futur proche affublée de parents-hologrammes, élevée par un robot Mikki. Deux âges de l'humanité se rencontrent, l'un en parfaite harmonie avec la nature, l'autre encore en proie aux désastres du XXI ? siècle. Arco parviendra-t-il, avec l'aide de sa nouvelle amie, à retrouver le chemin de chez lui ? Pour mener à bon port son premier long-métrage, Ugo Bienvenu s'est entouré d'un pack de talents soudé comme l'équipage d'un bateau corsaire. Rompant avec les règles et traditions de l'animation européenne, Arco le film a surmonté tous les obstacles financiers, techniques, artistiques, qui guettent ce type de projet. Du croquis initial dans un carnet jusqu'au doublage américain au casting de rêve, c'est cette épopée qui est relatée dans le présent ouvrage. A la fois artbook, making-of et masterclass pour les amateurs ou aspirants praticiens de l'animation, porté par le récit choral d'Ugo et de ses collaborateurs recueilli par Romain Brethes, ce livre regorge d'images fabuleuses, travaux préparatoires, secrets de fabrication et documents inédits.

Arco

Ugo Bienvenu, Romain Brethes

Paru le 22/10/2025

224 pages

Editions Denoël

35,00 €

