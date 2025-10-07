Dans ce nouvel ouvrage, Frédéric Teste continue à explorer une approche contemporaine de la pratique ostéopathique, laissant naître sous ses mains des idées nourries de la tradition de cette médecine, mais dans une lecture originale et parfois iconoclaste de ses concepts fondateurs. L'auteur propose de cerner ce qui s'ins­crit réellement au sein des dysfonctions ostéopathiques, ces anomalies fonctionnelles que les praticiens des médecines manuelles traitent à longueur de séances, sans parfois assez s'interroger sur leur réelle nature. Apparaît, par exemple, la dimension temporelle des histoires lésionnelles abordées au détour de l'expérience du soin, faisant naître la proposition du concept de dysfonction-mémoire comme une synthèse de toute cette approche. Ainsi, remettre en cause ce qui a été appris et transmis depuis toujours, ne pouvait qu'amener à se libérer peu à peu (et presque sans le savoir) d'une conception seulement matérialiste et tissulaire des modèles ostéopathiques, et donc à penser l'ostéopathie au-delà de la matière... Frédéric Teste prend le parti, une fois encore, de nous convier dans l'intimité du récit de ses consultations et du déroulé des séquences diagnostiques par les tech­niques de communication tissulaire : un accès simple et didactique à des modèles pourtant innovants, à destination des étudiants, des praticiens aguerris, comme de tous ceux qui s'intéressent aux médecines holistiques subtiles.