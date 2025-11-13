Inscription
#Imaginaire

The Wings of Time

Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Olivier Jolivet

Une scientifique et un pilote sont projetés dans le passé durant un vol d'essai. Parviendront-ils à revenir à leur époque ? Deuxième volume d'une série construite en diptyques mêlant aventures aéronautiques, histoire, et une bonne dose de science-fiction. Duncan et Lucie, échoués en 1917, sont bien déterminés à retourner à leur époque. Pendant que Lucie se fait passer pour son arrière-grande tante et tente de découvrir ce qui a pu leur arriver, Dunc rejoint l'Escadrille Lafayette pour tenter de trouver un avion susceptible d'utiliser le système expérimental qui les a ramenés dans le temps malgré eux. Mais c'est l'époque du Baron Rouge, et le ciel de France est dangereux pour les pilotes alliés ...

Auteur

Patrice Buendia, Frédéric Zumbiehl, Olivier Jolivet

Editeur

9th Cinebook

Genre

Aventure

Paru le 13/11/2025

48 pages

11,50 €

9781800441743
