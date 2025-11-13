The Wings of Time

Une scientifique et un pilote sont projetés dans le passé durant un vol d'essai. Parviendront-ils à revenir à leur époque ? Deuxième volume d'une série construite en diptyques mêlant aventures aéronautiques, histoire, et une bonne dose de science-fiction. Duncan et Lucie, échoués en 1917, sont bien déterminés à retourner à leur époque. Pendant que Lucie se fait passer pour son arrière-grande tante et tente de découvrir ce qui a pu leur arriver, Dunc rejoint l'Escadrille Lafayette pour tenter de trouver un avion susceptible d'utiliser le système expérimental qui les a ramenés dans le temps malgré eux. Mais c'est l'époque du Baron Rouge, et le ciel de France est dangereux pour les pilotes alliés ...