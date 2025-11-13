Inscription
#Beaux livres

L'office du dessin

Olivier Garraud

ActuaLitté
Eminemment politique, le travail d'Olivier Garraud se situe aux frontières de plusieurs démarches : à la fois celle d'un artiste qui tient un ambitieux projet protocolaire illustré et inédit, mais aussi celle d'un observateur intransigeant face aux abus et aux dysfonctionnements de notre mode de vie. Sans parler de manifeste, ce projet de livre permettra d'embrasser largement dix années de production artistique en incluant des éléments et travaux antérieurs à la série emblématique de "l'Office du dessin" .

Par Olivier Garraud
Chez Frédéric Pierre & Camille Françoise

|

Auteur

Olivier Garraud

Editeur

Frédéric Pierre & Camille Françoise

Genre

Histoire de l'art

L'office du dessin

Olivier Garraud

Paru le 13/11/2025

200 pages

Frédéric Pierre & Camille Françoise

35,00 €

ActuaLitté
9791091366526
© Notice établie par ORB
