Eminemment politique, le travail d'Olivier Garraud se situe aux frontières de plusieurs démarches : à la fois celle d'un artiste qui tient un ambitieux projet protocolaire illustré et inédit, mais aussi celle d'un observateur intransigeant face aux abus et aux dysfonctionnements de notre mode de vie. Sans parler de manifeste, ce projet de livre permettra d'embrasser largement dix années de production artistique en incluant des éléments et travaux antérieurs à la série emblématique de "l'Office du dessin" .