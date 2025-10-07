Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Trois récits d'hier et d'aujourd'hui

Jean Klotz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TROIS RECITS D'ICI ET D'AILLEURS regroupe des textes relatantles destinées peu banales de jeunes gens que rien ne prédisposait à partirau-delà des mers loin de leur terre d'origine. CAYENNEest l'histoire d'un paisible orphelin alsacien, Thomas Dodein, qui se retrouveau bagne de Cayenne et y refait sa vie. YOKOHAMA, c'estla vie de deux frères, Louis et Francis Klotz, eux aussi alsaciens, que ladéfaite de 1870 fait se retrouver à Yokohama. MUONGSAÏ. Un auvergnat cette fois-ci, Gabriel Verny, qui passe dix-huit ans commepompier de Paris puis part quinze autres années en tant que Garde Principal dela Garde Indigène en Indochine. Ce troisième récit est basé en grande partie surla correspondance que Gabriel Verny a adressée à une jeune cousine entre 1923 et1941.

Par Jean Klotz
Chez Jérôme Do Bentzinger

|

Auteur

Jean Klotz

Editeur

Jérôme Do Bentzinger

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Trois récits d'hier et d'aujourd'hui par Jean Klotz

Commenter ce livre

 

Trois récits d'hier et d'aujourd'hui

Jean Klotz

Paru le 07/10/2025

132 pages

Jérôme Do Bentzinger

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849607701
9782849607701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.