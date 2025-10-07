Trois récits d'hier et d'aujourd'hui

TROIS RECITS D'ICI ET D'AILLEURS regroupe des textes relatantles destinées peu banales de jeunes gens que rien ne prédisposait à partirau-delà des mers loin de leur terre d'origine. CAYENNEest l'histoire d'un paisible orphelin alsacien, Thomas Dodein, qui se retrouveau bagne de Cayenne et y refait sa vie. YOKOHAMA, c'estla vie de deux frères, Louis et Francis Klotz, eux aussi alsaciens, que ladéfaite de 1870 fait se retrouver à Yokohama. MUONGSAÏ. Un auvergnat cette fois-ci, Gabriel Verny, qui passe dix-huit ans commepompier de Paris puis part quinze autres années en tant que Garde Principal dela Garde Indigène en Indochine. Ce troisième récit est basé en grande partie surla correspondance que Gabriel Verny a adressée à une jeune cousine entre 1923 et1941.