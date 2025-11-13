Cameltoe Pride est survenu en septembre 2020 à la suite de la découverte de blogs qui répertorient et se moquent des cameltoes de "stars" . Le corps des femmes est toujours commenté, critiqué. Cette "honte imposée" , je voulais la questionner et la retourner. En faire une fierté à travers un objet esthétique et poétique. J'ai choisi de prendre des zooms de cameltoes. D'afficher fièrement l'anatomie féminine. De la nommer par l'image. De la montrer plutôt que la cacher.