Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Cameltoe Pride

Enora Denis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cameltoe Pride est survenu en septembre 2020 à la suite de la découverte de blogs qui répertorient et se moquent des cameltoes de "stars" . Le corps des femmes est toujours commenté, critiqué. Cette "honte imposée" , je voulais la questionner et la retourner. En faire une fierté à travers un objet esthétique et poétique. J'ai choisi de prendre des zooms de cameltoes. D'afficher fièrement l'anatomie féminine. De la nommer par l'image. De la montrer plutôt que la cacher.

Par Enora Denis
Chez Frédéric Pierre & Camille Françoise

|

Auteur

Enora Denis

Editeur

Frédéric Pierre & Camille Françoise

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cameltoe Pride par Enora Denis

Commenter ce livre

 

Cameltoe Pride

Enora Denis

Paru le 13/11/2025

40 pages

Frédéric Pierre & Camille Françoise

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791091366519
9791091366519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.