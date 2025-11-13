Cameltoe Pride est survenu en septembre 2020 à la suite de la découverte de blogs qui répertorient et se moquent des cameltoes de "stars" . Le corps des femmes est toujours commenté, critiqué. Cette "honte imposée" , je voulais la questionner et la retourner. En faire une fierté à travers un objet esthétique et poétique. J'ai choisi de prendre des zooms de cameltoes. D'afficher fièrement l'anatomie féminine. De la nommer par l'image. De la montrer plutôt que la cacher.
Par
Enora Denis Chez
Frédéric Pierre & Camille Françoise
