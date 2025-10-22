L'événementiel fascine et reste un outil essentiel de la communication aujourd'hui. Cet ouvrage apporte les connaissances indispensables pour créer un événement à l'ère des réseaux sociaux : - Qu'est-ce que l'événementiel ? - Comment a-t-il évolué, notamment depuis la crise du Covid-19 ? - Comment concevoir, organiser et budgéter tout type d'événement ? - Comment " faire événement " pour tout type de commanditaire ? Pour répondre à ces questions, cet ouvrage propose un panorama de l'événementiel, expose les stratégies de communication, décrit les process de fabrication, liste les métiers et débouchés possibles, et indique les prix du marché. Illustré de nombreux exemples, cette troisième édition présente les dernières évolutions de la communication événementielle liées à l'IA et à la RSE. Ainsi qu'une préface de Thierry Reboul, coordinateur des cérémonies des JO 2024.