Frontières bizarres de la France

Vous pensez bien connaître les frontières de la France ? Vous serez quand même surpris en ouvrant ce livre ! Le pays recèle en effet des bizarreries en tous genres du côté de ses frontières... L'occasion de découvrir la "French Baguette" de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les points communs entre Dunkerque et le Mont-Saint-Michel . Frontières souterraines ou sous-marines, îles à double nationalité, enclaves et exclaves disséminées sur tout le territoire... et même à l'étranger. Olivier Marchon nous raconte, avec humour, l'histoire d'une quarantaine d'incongruités, en France métropolitaine mais aussi dans les outre-mer. Les cartographes Clara Dealberto et Jules Grandin illustrent ces frontières pas très nettes qui forment une joyeuse collection de situations parfois ubuesques.
Par
Olivier Marchon, Clara Dealberto, Jules Grandin Chez
Flammarion
Commenter ce livre