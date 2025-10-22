Frontières bizarres de la France

Vous pensez bien connaître les frontières de la France ? Vous serez quand même surpris en ouvrant ce livre ! Le pays recèle en effet des bizarreries en tous genres du côté de ses frontières... L'occasion de découvrir la "French Baguette" de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les points communs entre Dunkerque et le Mont-Saint-Michel . Frontières souterraines ou sous-marines, îles à double nationalité, enclaves et exclaves disséminées sur tout le territoire... et même à l'étranger. Olivier Marchon nous raconte, avec humour, l'histoire d'une quarantaine d'incongruités, en France métropolitaine mais aussi dans les outre-mer. Les cartographes Clara Dealberto et Jules Grandin illustrent ces frontières pas très nettes qui forment une joyeuse collection de situations parfois ubuesques.