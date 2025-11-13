Inscription
#Roman francophone

Ces maux que nous taisons

A.J. Broochmitt

Jeune et talentueuse, Erine Peters s'apprête à commencer sa deuxième année d'internat en chirurgie lorsque sa vie bascule après un drame personnel. Elle quitte alors son Texas natal pour un nouveau départ à l'hôpital de Twin Lakes, en Alaska. Mais à l'heure de retourner au bloc, le doute l'envahit : est-elle encore capable d'opérer ? Soren Walter, une étoile montante de la chirurgie cardiaque, est réputé pour son arrogance et son assurance à toute épreuve. Pourtant, sa confiance vacille quand une nouvelle interne aux compétences exceptionnelles est affectée dans son service. Non seulement elle pourrait lui faire de l'ombre, mais aussi faire resurgir une affaire troublante de son passé compromettant ainsi sa brillante carrière... Entre rivalités, coup de foudre et coups bas, Erine et Soren vont devoir naviguer en eaux troubles où chaque révélation pourrait les conduire à leur propre destruction.

Par A.J. Broochmitt
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

A.J. Broochmitt

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Ces maux que nous taisons

A.J. Broochmitt

Paru le 13/11/2025

480 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

9791042903237
