Iconique Marie-Antoinette

Arrivée à l'âge de quinze ans à la cour de France, Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, est mariée au futur roi Louis XVI pour consolider l'alliance entre les deux pays. Petit à petit, la nouvelle reine, séduisante et gaie, s'affranchit de l'étiquette rigoureuse réglant la vie des souverains. Mais elle choque ses contemporains qui lui reprochent de dilapider le peu de trésor royal qu'il reste et salissent son image dans des pamphlets de plus en plus injurieux. Première victime, avec Louis XVI, d'une révolution qui en fera des milliers d'autres, elle est sans aucun doute la reine française qui a connu le sort le plus tragique. Richement illustré, clair et passionnant, cet ouvrage vous invite à pénétrer dans le monde fascinant de la dernière grande reine de France, dont le destin singulier la voue à l'admiration comme à l'opprobre.