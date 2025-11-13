Moi, quand je me réincarne en Slime Tome 8

Découvrez le roman à l'origine du manga et de l'animé à succès Moi, quand je me réincarne en slime ! Que les festivités commencent ! Le jour du festival est arrivé à Tempest et ce slime démoniaque sait comment s'amuser... Après s'être réconcilié avec Hinata et la Sainte Eglise de l'Ouest, Limule met tout en oeuvre pour organiser une énorme fête dans son pays de monstres, avec un peu d'aide de la part de ses nombreux amis et alliés ! C'est l'opportunité idéale pour inaugurer son nouveau titre de roi démon, et montrer au monde tout ce que la Fédération de Jura-Tempest peut proposer. Ce grand événement se déroulera-t-il sans accroc ?